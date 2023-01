Brahim | 100 con il Milan | 'Meritiamo la Supercoppa Fatto un lavoro di un anno | non di quattro partite'

Milan News

Díaz ha collezionato la sua presenza numerocon la maglia del Milan, contando tutte le competizioni. Il Milan non subiva gol nei primi tre minuti di gioco in Serie A dalla partita del 13 ...Terza ad 87/Beatrice Rosca, triestina dello Ski Klub Devin. Sesto posto per Maria Sole Antonini,... quarantasettesimo assoluto e diciottesimo tra gli Aspiranti per il cesaneseMatteo Houkmi ... MN - Milan, Brahim Diaz premiato per le 100 presenze in rossonero. Rebic in gruppo anche oggi Paolo Maldini e Ricky Massara hanno premiato, nel Centro Sportivo di Riyad, Brahim Diaz per le 100 presenze in rossonero: "Siamo qui - ha detto Maldini - per celebrare le 100 presenze ...Brahim Diaz premiato prima della rifinitura da Maldini e Massara per le 100 presenze in rossonero Brahim Diaz è stato premiato da Maldini e Massara per le 100 presenze in maglia rossonera prima dell’a ...