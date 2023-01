Boomerissima | tensioni dietro le quinte e addio Mediaset | parla la Marcuzzi

(Di martedì 10 gennaio 2023) Alessiasbarca in Rai con, cosa ha detto la conduttrice sul nuovo programma e sull’durante la conferenza stampa Dopo una lunga attesa da parte dei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

SuperGuidaTV

con Alessia Marcuzzi Nel corso della conferenza stampa è stata inoltre annunciata la ...di abbandonare Mediaset è stata frutto di una lunga riflessione e che non ci sono stateo ...Alessia Marcuzzi torna domani 10 gennaio in tv consu Rai due. Durante la presentazione del suo nuovo programma la conduttrice ha rivelato che ci sono statedietro le quinte. In studio due squadre si sfideranno su temi che in ... Boomerissima, Alessia Marcuzzi conferma la lite tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini: “Toni molto accesi” Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Dopo una lunga assenza dalla tv, Alessia Marcuzzi sta per tornare. Da domani sera debutterà su Raidue il nuovo programma Boomerissima che vedrà un ...