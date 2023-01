Autonomia | De Luca contro il governo | “Pronti a guerra politica durissima | passo indietro preoccupante dalla bozza Calderoli”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 gennaio 2023) “Bisogna ritornare a spiegare che senza una linea unitaria non faranno nessunin avanti. Ma anzi, apriremo una“. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, sull’differenziata alla cerimonia dei 150 anni del Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli Federico II nella Reggia di Portici (Napoli). “Ladel ministro– dice – rappresenta unrispetto a valutazioni che abbiamo fatto solo qualche giorno fa. Credo che lasia molto influenzatascadenza elettorale in Lombardia e in altre regioni”. L'articolo proviene da Il Fatto ...