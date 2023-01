Ha tentato il suicidio” | shock familiare per Ivana Spagna | momento nerissimo e disperato

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 6 gennaio 2023) In una recente intervistaha parlato di un periodo terribile dove è stata a un passo dal commettere un atto fatale. La cantante si è aperta e ha parlato di quella terribile sera in cui si è vista crollare tutto addosso e stava per arrendersi.è stata a un passo dal: lo ha rivelato in una recente intervista a Verissimo, dove ha parlato del suo terribile dolore e del fatto che stesse per commettere un gesto estremo. I fan sono rimasti davvero sconvolti e preoccupati dopo le sue dichiarazioni. Perla vita non è sempre stata rose e fiori: la cantante ha dovuto affrontare tante difficoltà, e alcune di queste le hanno fatto più male di altre, portandola al limite e addirittura a tentare il ...