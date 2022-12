Russia | libera star basket Griner | Biden | negoziati intensi

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Brittneyè "di buon uomore" e sollevata per il rilascio. Così il presidente Usa Joeha riportato le prime impressioni delladelrilasciata dopo essere stata detenuta in...

L'atleta americana era stata condannata ina 9 anni dopo essere stata fermata in aeroporto con delle cartucce all'olio di cannabis per sigarette elettroniche. 9 dicembre 2022Leggi Anche Brittney Griner è: scambio di prigionieri trae Usa. Washington riconsegna un trafficante di armi La promessa di lealtà da Mosca - Non aveva torto. Poco più di un decennio ...Milano, 9 dic. (askanews) - Brittney Griner è "di buon uomore" e sollevata per il rilascio. Così il presidente Usa Joe Biden ha riportato le prime impressioni della star del basket rilasciata dopo ess ...(Adnkronos) - La Russia libera la cestista statunitense Brittney Griner, arrestata a febbraio, e gli Stati Uniti rilasciano il trafficante d'armi Viktor Bout. I servizi russi (Fsb) diffondono ...