La sfida di Gigio D’Ambrosio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La nascita delle radio libere. Che tempi… “Ho cominciato a 16 anni – dicecon quel pizzico di nostalgia che non può nascondere – quando Radio Milano International era nata da appena sei mesi, il 10 marzo 1975. Rapidamente ci siamo resi conto che sarebbe stato un cambio epocale nel mondo della comunicazione, a seguire nacquero le televisioni private. Avevamo la sensazione che qualcosa stesse cambiando, anche se in modo radicale solo all’inizio degli anni ‘80, quando si è capito che era un mestiere, una nuova industria dell’intrattenimento che poi ci ha messo troppi anni e molte peripezie legislative prima di essere riconosciuta come regolare”. Le radio locali sono state un vivaio per molti nomi importanti; adesso che stanno via via scomparendo, da dove potranno attingere le nazionali? “La radio è nata, è ...