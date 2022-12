La Croazia fa fuori il Brasile | Rodrygo e Marquinhos tradiscono dal dischetto

Nel secondo tempo i brasiliani partono forte: al 47' larischia l'autogol in seguito a un cross basso proveniente dalla parte destra dell'area di rigore. Al 55' è Neymar ad andare vicinissimo ..."A me invece questo modo sobrio e senza eccessi di commentare piace", è il pareredal coro di un ammiratore della coppia .- Brasile, pagelle: migliori e peggiori in campo . Livakovic 8,...Il Brasile viene eliminato ai rigori: la partita era finita 0 a 0 e nei tempi supplementari le due squadre avevano pareggiato 1-1 ...La Croazia butta fuori dal Mondiale in Qatar il Brasile e vola in semifinale. La nazionale croata ha vinto per 5-3 ai calci di rigore. Terminati i tempi regolamentari 0-0, passa per primo il Brasile ...