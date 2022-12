Crisi energetica e attenzione al clima | tutti i motivi che spingono a scegliere la bicicletta

ISPI

Da una parte la, e prima ancora la pandemia - durante la quale si consigliava di evitare luoghi ...Fra i temi al centro del summit lae gli effetti sulle economie della guerra in Ucraina, anche in vista del Consiglio europeo della prossima settimana a Bruxelles. Poi i cambiamenti ... Podcast Globally: L'impatto della crisi energetica sulle nostre bollette La Svizzera sta affrontando la crisi energetica con un piano articolato in più livelli di criticità cui corrispondono regole via via più stringenti tese a limitare i consumi, soprattutto di energia… L ...Il piano di emergenza presentato dal governo elvetico prevederebbe il fermo alle automobile elettriche private qualora l'aggravarsi della crisi energetica.