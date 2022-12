Ciclismo | Pello Bilbao | “Il Tour de France sarà il principale obiettivo per il mio 2023”

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Terminata, da tempo, la stagione ciclistica 2022, è tempo di proiettarsi verso il prossimo anno, pianificando le gare cui partecipare così da arrivare al meglio agli appuntamenti più attesi: fasi di studio, di pianificazione, di preparazione dunque per i ciclisti in vista del. Pianificare nel migliore dei modi la stagione avrà eccome una sua influenza nell’arco dell’intero anno; gli stessi ciclisti ne sono consapevoli, e ne ha parlato a tal proposito, durante il Media Day organizzato dal suo team, Bahrain-Victorious. Ecco le sue parole: “La prima parte della prossima stagione è stata già pianificata, comincerò in Australia, dopodiché il focus saranno i Paesi Baschi; ildeilper il mio ...