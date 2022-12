Il Giappone rientra in patria | grande accoglienza all’aeroporto

(Di giovedì 8 dicembre 2022) I giocatori delsono tornati in, accolti in trionfoInternazionale di Narita dopo l’esperienza ai Mondiali di Qatar 2022. Tanti applausi dalla folla di tifosi presenti al loro arrivo, con i ‘samurai blu’ trattati da autentici eroi. E’ in programma ora un incontro col primo ministrose Fumio Kishida. SportFace.

La Nazionale del Giappone rientra in patria, tutti composti e ordinati: ma ad accoglierli c'è un tifo da stadio I giocatori del Giappone sono tornati in patria, accolti in trionfo all'Aeroporto Internazionale di Narita dopo l'esperienza ai Mondiali di Qatar 2022 ...