Raptus erotico al Gf Vip? Romita scaricato dalla sua donna in diretta

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Potrebbe costar carissima ad Attiliola passionaccia travolgente per Sarah Altobello. L'ex mezzobusto del Tg1, concorrente al Grande Fratello, non riesce più a nascondere l'attrazione fisica per la sensuale Sarah Altobello, attrice e modella "sosia di Melania Trump" che per prima ha ammesso un certo interesse per il giornalista. La confessione diperò ha scatenato la reazione della di lui compagna, che da casa ha assistito all'escalation e ora minaccia di troncare la relazione. "Senti Antonino - ha confidatoa Spinalbese -, prima ero imperturbabile, adesso però comincio ad andare in ansia. Sono sincero, ora mi verrebbe voglia di prenderla, portarla nel van e…". Un, quello con la Altobello, che ha lasciato di sasso lo stesso Spinalbese. "Fino ad oggi per me ...