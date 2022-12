Poliziotti cinesi terrorizzano l' Italia | la manina di Gentiloni dietro lo scandalo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il primato è nostro, ma c'è poco da andarne fieri. Negli ultimi due anni e mezzo la Cina ha aperto 102 "stazioni di polizia" (le virgolette sono d'obbligo perché l'operazione, messa in questa termini, è tutto fuorché legittima) in almeno 53 Stati: da noi ne ha piazzate ben 11 e non c'è altro Paese, in Europa o in America o in Africa, che ne abbia avute così tante. Lo dicono gli spagnoli dell'Ong Safeguard Defenders che di certo non ce l'hanno coi, ma che neanche vedono di buon occhio il regime di Pechino. Il punto è che quelle "stazioni di polizia" sono partite ufficialmente come centri per garantire assistenza amministrativa a chi si trovava fuori dai confini del Dragone, ma sono diventate (spiegano dall'Ong) uno strumento per sorvegliare, perseguire e, in alcuni casi, pure rimpatriare esuli e dissidenti, facendosi sponda con accordi bilaterali e, in sostanza, ...