Mondiali 2022 | oggi si chiudono gli ottavi | poi 2 giorni di pausa | Calendario partite | diretta tv | risultati e ascolti

(Di martedì 6 dicembre 2022)Dove e quando seguire tutti i match deidi calcio, vedere ie scoprire glitv di ogni singolo incontro? Qui su DavideMaggio.it tutto quello che c’è da sapere su Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre sulle reti Rai (Rai 1, Rai 2 e Rai Sport), insieme allo streaming (Rai Play) e alla radio (Rai Radio 1). Ecco ilcompleto.di, martedì 6 dicembre Dopo Olanda, Argentina, Francia, Inghilterra, Croazia e Brasile,Spagna e Portogallo vanno a caccia degli ultimi due posti disponibili per i quarti di finale: Marocco-Spagna: ore 16.00, Rai 1 Telecronaca: Dario Di Gennaro e Andrea ...

Di seguito il calendario delle gare negli orari italiani e come seguire il tutto in tv/streaming :

I Mondiali in Qatar stanno per chiudere la fase degli ottavi di finale: Croazia e ...

I tifosi della Croazia hanno festeggiato la vittoria ai rigori contro il Giappone, che non è riuscito a raggiungere il suo primo quarto di finale dei Mondiali.

Il Brasile si qualifica agevolmente ai quarti di finale della Coppa del mondo di Qatar 2022. La Selecao travolge 4-1 la Corea del Sud in un match disputato allo Stadium 974 di Doha.