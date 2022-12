Il Marocco elimina la Spagna che voleva vincere senza tirare. II portiere Bono pararigori

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ilmanda a casa la, grande protagonista il(del Siviglia) che para tre rigori su tre anche se uno è finito sul palo. Luis Enrique va a casa. Non ce ne vogliano i sostenitori del biscotto ma abbiamo creduto zero all’ipotesi che laabbia perso volontariamente contro il Giappone per far fuori la Germania. Più semplicemente ladi Luis Enrique non tira in porta, vuole giocarecentravanti e alla fine giustamente va a casa. Sì laha colpito un palo al 120esimo, con Sarabia, ma complessivamente ilha tenuto il campo e alla fine ha portato a casa la vittoria più importante della propria storia calcistica e ora aspetta la vincente tra Portogallo e Svizzera per completare il ...

