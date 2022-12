Con l’aiuto del cielo | anticipazioni terza puntata | trama episodi di martedì 6 dicembre 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 dicembre 2022) ‘Condel’ è la nuova fiction di Canale 5 che andrà in onda stasera 6in prima serata. Si tratta dellache vede due personaggi opposti costretti a collaborare: una poliziotta atea e un seminarista. I due sono davvero agli antipodi, lei una donna pratica risoluta, lui un teorico. Eppure indagini e misteri aiuteranno i due a trovare la chiave per un’intesa che li porterà a risolvere casi complessi.della fiction Eli è una donna concentrata sul lavoro e sul suo impegno di crescere le sue tre sorelle. L’attrice, Sabrina Ouzani, seppure tanto giovane è stata candidata al premio Cèsar, mentre il coprotagonista Frate Clement, Mathieu Spinosi, per quanto interpreti un personaggio astratto, preso più dai libri che dalla vita, vanta già partecipazioni a ...