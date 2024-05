Sinner salta Internazionali d’Italia 2024 - ancora problemi all’anca

L'annuncio su Instagram: "Purtroppo non potrò giocare a Roma. Sono molto triste di non aver recuperato" Jannik Sinner salta gli Internazionali d'Italia 2024, in programma al Foro Italico di Roma dal 6 al 19 maggio. L'azzurro, numero 2 del mondo, rinuncia al torneo per il problema all'anca che lo ... Continua a leggere>>