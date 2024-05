Juventus Women - Aprile a CM | 'Alla Juve ho detto subito sì Incredibile essere qui'

(Di sabato 4 maggio 2024) `Sono nata in porta` esordisce così Roberta, che dai pali sembra non abbia proprio intenzione di uscire. Classe 2000 è...

Tanto mercato, tanta aria di rivoluzione e anche un pizzico di vista sugli Europei, che fra 45 giorni prenderanno il via in Germania e che vedranno... Continua a leggere>>

Il 30 aprile 1982 la Juventus si aggiudica il talento del Saint-Etienne Michel Platini , che farà le fortune del club bianconero Nel 1982 , il regolamento della Serie A impone alle squadre di schierare in campo non più di un calciatore straniero. Regola che, a partire dalla stagione seguente, subirà ... Continua a leggere>>

Roma-juventus, probabili formazioni: Allegri senza Yildiz - La juventus si presenta per la terza volta all'Olimpico di Roma in poco più di un mese. Dopo le due sfide con la Lazio - 30 marzo in campionato e 23 aprile in Coppa Italia -, la compagine di Torino ... Continua a leggere>>

Juve, Balzarini conferma: 'C'é stata la cena tra il presidente Ferrero e Antonio Conte' - Balzarini ha poi aggiunto: 'Arrivano conferme su un incontro avvenuto il 10 di aprile tra Giuntoli e Thiago Motta' ... Continua a leggere>>

Thiago Motta, richiesta da 40 milioni alla Juve. E spunta una doppia cena con Conte - Grande attesa tra i tifosi della juventus per capire chi sarà l'eventuale successore di Allegri: Thiago Motta e Conte ancora in lizza ... Continua a leggere>>