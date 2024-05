Il talent show è alle battute finali - 7 i ballerini e cantanti che sperano nella vittoria

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 4 maggio 2024) Mancano solo due settimane alla fine di Amici 23 e la gara si fa sempre più accesa. Stasera21.30 su Canale 5 i sette concorrenti ancora in gara tornano a sfidarsisettima puntata del Serale che vede una nuova eliminazione, ma anche decine di esibizioni. Come sempre, alla conduzione c’è Maria De Filippi e in giuria il trio formato da Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio, oltre agli agguerritissimi professori. “Amici 23”, tutti i concorrenti in gara: chi sono ...