Abbandona sei cuccioli di cane per strada in provincia di Latina | rintracciato e denunciato

(Di sabato 4 maggio 2024) Pubblicato il 4 Maggio, 2024 A seguito di un esposto, la Polizia Locale di Cisterna dihaun uomo per abbandono di animali, reato previsto dall’articolo 727 del Codice Penale. Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, seidisono stati lasciati al freddo su due diverse strade del territorio comunale, evento che ha scatenato l’intervento delle autorità. Ritrovamento e Recupero deiti I, trovati in condizioni di grave disagio, sono stati prontamente soccorsi e affidati all’associazione locale “Chance for pets”. Le indagini della Polizia Locale, supportate dai filmati dei social media, hanno permesso di individuare il responsabile dell’abbandono. Impegno della Comunità nella Protezione degli Animali ...

