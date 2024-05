Klotho - scoperta la proteina che migliora le facoltà cognitive | gli usi possibili

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 4 maggio 2024) I ricercatori dell’università di Yale hanno scoperto la struttura tridimensionale delle proteine, che potrebbero aiutare are le. Le prime prove sui ratti hanno dato esito positivo e sono state pubblicate sulla rivista Nature. Somministrare laattraverso il cervello, stando a quanto rilevato dai medici,significativamente le, anche se non sembra essere l’unico fattore coinvolto in questo processo. Sono quindi richiesti ulteriori approfondimenti, che potrebbero permettere dire la sperimentazione e trovare un utilizzo terapeutico di questa. L’azione principale diavviene tramite i fattori piastrinici, che ...