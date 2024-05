Mattarella vola all’Onu - parlerà in Assemblea e incontrerà Guterres

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 4 maggio 2024) Il presidente della Repubblica Sergiosarà all'Onu dal 5 al 7 maggio. Una visita importante per ribadire il sostegno dell`Italia al multilateralismo. Il capo dello Stato arriverà a New York nella giornata di domenica 5 maggio e dopo una visita al Metropolitan museum verrà accolto alla residenza dal Rappresentante permanente d'Italia presso le Nazioni Unite.Lunedì 6 il capo dello Stato si recherà al Palazzo di vetro dove interverrà alla Conferenza sullo Stato di attuazione dell`obiettivo di sviluppo sostenibile 16 "Pace, Giustizia ed Istituzioni per lo sviluppo sostenibile". L`Italia ha adottato questo obiettivo perché il più complesso e delicato, incentrato sulla pace, la democrazia, la governance e la giustizia, questioni che toccano nervi importanti per molti paesi. Insieme alla IDLO (International development Law Organization) e all'Onu, il nostro paese ...