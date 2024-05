Incidente in moto a Cologno al Serio - 36enne muore al Papa Giovanni XXIII

(Di sabato 4 maggio 2024)al. Matteo Monfrini,originario di Melzo ma residente da qualche tempo a Treviglio, è morto all’ospedaledi Bergamo dove era ricoverato dopo lo schianto inintra Ghisalba ela scorsa domenica (28 aprile). L’uomo di 36 anni era rimasto fatalmente ferito nello scontro tra la suae un’auto, guidata da un 71enne, sulla provinciale Francesca, all’altezza dial. L’poco dopo le 18 non distante dall’incrocio tra la Francesca e via del Cassinello. Ilciclista si stava dirigendo versoquando, superata la rotatoria, l’uomo si sarebbe trovato di ...

