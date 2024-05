A Firenze va in scena ‘Figli delle stelle' - uno spettacolo sul tema dell’adozione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024), 4 maggio 2024 - Doppio appuntamento teatrale dal titolo “Figli”. È quello che andrà inlunedì 6 maggio alle ore 17 e 30 e poi alle ore 21 presso il teatro L'Affratellamento in via Giampaolo Orsini, 73. Si tratta di un progetto di teatro sociale che nasce dalla collaborazione fra l’associazione di famiglie adottive Celine e l’Associazione culturale Il Lavoratorio: lo scopo primario è stato quello di realizzare una performance teatrale per approfondire ilcon un linguaggio scevro da pietismi e pregiudizi e in maniera affettiva, ironica e comunicativa. Nel 2000 alcuni genitori di bambini adottivi, spinti da una forte motivazione e soprattutto dall’entusiasmo di voler raccontare la propria esperienza, cominciano ad incontrarsi regolarmente, ...