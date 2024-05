Generale Capitini | Che cosa vuol dire - davver - la parola guerra

Il generale Paolo Capitini : "Una nazione come l'Egitto, con gravi problemi interni, potrebbe decidere di fare la voce grossa anche militarmente. Ciò potrebbe accadere se gli israeliani decidessero di spingere fisicamente i palestinesi verso il confine egiziano, oggi 'protetto' da muri di cinta ... Continua a leggere>>

“All’Italia serve un esercito pronto a combattere. Il mondo di prima è finito”: l’analisi del generale - Il generale Paolo capitini: "La guerra in Ucraina ha dimostrato che in caso di un conflitto simmetrico e convenzionale un esercito professionale non ... Continua a leggere>>

7 ottobre: l'intelligence israeliana paga, ma non per tutti - L'ipotesi che l'attacco di Hamas sia stato reso possibile, semplicemente, da un fallimento dell'intelligence israeliana rimane tema di dibattito, anche all'interno di Israele. Da noi intervistato il 9 ... Continua a leggere>>