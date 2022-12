Zazzaroni | “City e Psg finanziati da stato sovra | la Juve no” poi arriva la frase sul Napoli – VIDEO

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ivandirettore del Corriere dello Sport parla del casoe fa il confronto con Manchestere Psg, ma anche col. Il giornalista ovviamente non fa accuse e rimanda ogni giudizio al tribunale, com’è giusto che sia, ma prova ad inquadrare la situazione della. “Bisogna capire in che contesto ha operato lantus. Ovvero in un contesto in cui ci sono società sovvenzionate da unono che sono andate ben oltre il fair play finanziario, penso al Manchestere al Psg” dice. Laoltre che dalla Procura di Torino, è sotto la lente di ingrandimento anche della Figc, ma pure della Uefa per il fair play finanziario. Poiaggiunge: ...

ilmessaggero.it

Nei giorni scorsi Ivanaveva rivelato che Ronaldo , stufo da tempo del Manchester United, ... La ricostruzione porta poi al no del Bayern e al sì delche però subordinò l'arrivo del ...ricostruisce anche il momento successivo all'addio di Ronaldo alla Juventus. "E ancora: ... Allora si provò con il Bayern, ma "nel cda si contarono più i no che i sì, mentre ilsubordinò ... Zazzaroni (Corriere dello Sport). “La Juventus ha sicuramente commesso delle irregolarità” Manchester City legend Sergio Aguero has hit out at Argentine FA officials.The former Barcelona striker says he was denied the chance to visit the players becau ...In un articolo sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni è tornato parlare degli anni trascorsi dal campione portoghese nel club bianconero.