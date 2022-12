Catanzaro inarrestabile | nel girone A la nuova capolista è il Vicenza di Modesto

Corriere dello Sport

Solito ricco programma domenicale con 19 partite dei gironi A e C (il posticipo del lunedì sera è Pescara - Taranto). Ecco quello che è successo. GIRONE A C'è una nuova capolista: è il Vicenza, ...di RTC Sport Nel campionato di serie C continua il dominio delche stritola e travolge anche il Francavilla dell'ex Antonio Calabro, che tornava per la prima volta da avversario. Uno - due letale nel primo tempo ad opera di Iemmello (17 ) e Bombagi (32 )... Serie C, Catanzaro inarrestabile ma il Crotone insegue. Ok l'Avellino Solito ricco programma domenicale con 19 partite ...Il minino sforzo e la massima resa. E così il Crotone saccheggia Cerignola e tiene il passo del Catanzaro. Una vittoria sofferta ma tremendamente preziosa nell'economia del campionato, arrivata anche ...