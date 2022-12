La Roma batte anche il Milan e torna a +6 sulla Juventus

Più di Parigi, Amsterdam e Berlino: èla località europea più gettonata dai cittadini del Regno Unito per le feste natalizie. A ... Il Colosseoquindi la Torre Eiffel, i canali olandesi e la ...Laanche il Milan e torna a +6 sulla Juventus, che vince il big match contro l'Inter. Sampdoria ko, 3 punti pesanti per ...Nei posticipi dell’11ª giornata di Serie A Tim la Roma batte 2-0 il Milan e conquista la 10ª vittoria in 11 giornate, la Fiorentina si impone 3-2 sul Como e guadagna il terzo posto in classifica, il ...Inghilterra batte Senegal 3-0 (2-0) in una partita degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio disputata sul terreno dell'Al Bayt Stadium di Al Khor (Qatar). I gol: nel primo tempo Henderson al 38' ...