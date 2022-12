Calcio | Harry Kane segna contro il Senegal e diventa il miglior marcatore inglese tra Mondiali ed Europei

(Di domenica 4 dicembre 2022) Dopo tre gare senza reti, si è finalmente sbloccatoai2022 diche si stanno svolgendo in Qatar. L’attaccante del Tottenham hato nel momento più importante finora, ovvero negli ottavi di finaleil, conclusi con un ottimo 3-0 in favore dei Tre Leoni. Il goal del numero 9 è stato il secondo della partita ed è arrivato al 48? del primo tempo, grazie a un bel destro a tu per tu con Edouard Mendy al termine di unpiede perfetto dell’Inghilterra. È stata dunque una rete molto importante nell’economia del match, visto che ha permesso all’Inghilterra di andare avanti di due goal, ma oltre a questo è stato anche un timbro che ha portato il classe 1993 da solo in testa a una classifica ...

Nei minuti di recupero, arriva anche il primo goal in questo Mondiale diKane : ripartenza perfetta della squadra di Gareth Southgate , che ha sfruttato un piazzamento non propriamente corretto della retroguardia senegalese, con Foden che ha servito l'attaccante del ...Lo ha detto il capitano dell'Inghilterra,Kane, dopo il successo sul Senegal negli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. Quanto alla sfida con la Francia nei quarti, l'attaccante del ... Inghilterra, Harry Kane: "Pelé d'ispirazione per tutti: i suoi consigli mi hanno cambiato" (ANSA) - ROMA, 04 DIC - 'Le partite a eliminazione diretta non sono mai facili, ma siamo stati concentrati e abbiamo colto le occasioni quando ...Dopo aver ammirato le prodezze di Kylian Mbappé nel match del pomeriggio contro la Polonia, Harry Kane deve aver pensato che forse fosse arrivato il momento di ricominciare a prendere confidenza con i ...