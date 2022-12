Polonia | Kiwior | 'Che sorprese ai Mondiali | la Francia' VIDEO

Tuttosport

Commenta per primo Il nazionale polacco dello Spezia, Jakubè sorpreso dall'uscita dai Mondiali di certe big e poi parla della prossima sfida contro la Francia.(4 - 4 - 2): Szczesny; Cash, Glik,, Bereszynski; Zielinski, Bielik, Krychowiak, Frankowski; Lewandowski, ... Polonia, Kiwior: "Che sorpresa l'eliminazione di certe squadre. Sulla Francia..." Prima dell'ottavo con la Francia, Michniewicz ha citato tutti gli allenatori dei club, uno dopo l'altro, che gli hanno fornito giocatori «in ottime condizioni» ...Dietro conferme per Glik, Kiwior e Bereszynski. Come vedere Francia-Polonia in diretta tv e in streaming Francia-Polonia è un match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022 ed è in programma ...