“Vaccini inefficaci” Xibalbà | la nuova variante Covid | quali sono i sintomi e perché spaventa

(Di venerdì 2 dicembre 2022). Preoccupazione tra gli esperti per la, soprannominata BW.1, o più comunemente Xibalbá diffusasi negli ultimi giorni in Messico. Si temono infatti nuovi focolai e un aumento dei contagi. Non a caso nell’ultima settimana nella regione interessata siregistrati 500 nuovi casi. Con la diffusione dic’è il timore che ci possa essere un’impennata dei casi. In Messico le zone maggiormente colpitegli stati dello Yucatan, Campeche, Tabasco e Quintana Roo. Il nuovo ceppo è stato scoperto dallo scienziato Rodrigo García López dell’istituto di Biotecnologia dell’Università Nazionale Autonoma del ...

leggo.it

La pandemia è ormai alle spalle, ma l'aumento dei contagi da Covid continua a tenere in ansia gli scienziati . In Messico è stata recentemente scoperta una nuova variante , soprannominata BW.1, o più ...... con le sue misure afflittive e, ha portato il Paese al disastro economico, peraltro con ... L'articolo La Corte salva ie getta le basi per futuri obblighi" proviene da Blondet & ... Xibalbà, scoperta nuova variante Covid: «Vaccini attuali inefficaci, rischio aumento dei contagi». Quali sono La pandemia è ormai alle spalle, ma l'aumento dei contagi da Covid continua a tenere in ansia gli scienziati. In Messico è stata recentemente scoperta una nuova ...La Corte Costituzionale si è finalmente espressa sui vaccini. Ha emesso uno scarno comunicato stampa, perché le – si immagina – ponderose motivazioni della sentenza si potranno conoscere non prima di ...