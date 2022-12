Scherzo finito male al GF VIP 7 | la reazione di Charlie Gnocchi

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7, gli scherzi sono all’ordine del giorno. Da quando è entrato Edoardo Tavassi, l’atmosfera è diventata ancora più goliardica. Non tutti, però, si prestano volentieri a situazioni simili. Questa mattina,ha aperto una discussione riguardante ciò che è avvenuto ieri sera. A parer suo, il trattamento ricevuto è stato davvero fuori luogo. Non tutti i suoi interlocutori, però, sono apparsi d’accordo con lui. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, il brutto: scoppia il litigio Il risveglio, per i concorrenti del Grande Fratello Vip 7, non è stato affatto sereno. Dopo aver trascorso un po’ di tempo a disegnare in cucina,...