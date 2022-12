Samuele Cunto | star di OnlyFans | “Non sono gay | ma giro video per uomini | così in un mese ho guadagnato 21 mila dollari”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) È ormai da qualche tempo che i social networkentrati a far parte della nostra vita. Nel corso degli anni nenati tanti e di diverso genere, da Snapchat a TikTok fino ad arrivare a quelle sta spopolando recentemente:. A parlare della sua esperienza personale e per informare i giovani è. 20 anni, originario di Volvera, è uno dei creator italiani più noti proprio su. In un’intervista al Corriere della Sera,si racconta e spiega che cosa lo abbia spinto ad aprire un profilo sul canale social del momento. Ciò che tiene a specificare subito è che “gli utenti che pagano su, in maggioranza,. Per questo motivo, ho scelto di proporre contenuti gay, anche se...