Mercato | Demme obiettivo della Salernitana per il centrocampo

Nessuna necessità di intervenire in maniera concreta neldi gennaio, a meno che non parta ... Differente il discorso per chi sembra esser ai margini, come Diego. Poco più di 20 minuti ...nel vivo: sognoE' anche per questo che la Salernitana sta spingendo per il ritorno di Zortea sull'out di destra. In avanti prende sempre più corpo l'ipotesi Djuric che potrebbe ...ForzAzzurri.net - Diego Demme potrebbe cambiare club rimanendo in Campania Il Mattino, nella sua edizione odierna, rivela le ultime sul futuro di Diego Demme. Secondo il ...Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’esperto di mercato Tommaso D’Angelo ... e nel frattempo alla Salernitana è nata l’idea di poter prendere Demme in prestito. Queste le sue parole: ...