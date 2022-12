Mediaset | lo scippo | ecco chi arriva al posto di Gerry Scotti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Pubblicati i palinsestidel nuovo anno, la stagione televisiva gennaio/marzo 2023. Canale 5 non delude e sfodera La Tv dei 100 e Uno con Piero Chiambretti (due puntate a gennaio). Si tratta del nuovo programma di bambini che si aggiunge al Grande Fratello Vip, a Lo Show dei Record (a febbraio) con, Michelle Impossible & Friends (a febbraio) con Michelle Hunziker, Felicissima Sera (a marzo) con Pio e Amedeo e il doppio appuntamento con Maria De Filippi. Ossia C'è Posta per Te (dal 7 gennaio) e il Serale di Amici (a marzo). Non mancherà la fiction.infatti le seconde stagioni di Fosca Innocenti (già a gennaio) che vede protagonista Vanessa Incontrada e Buongiorno Mamma! (a febbraio) con Raoul Bova. Anche in questo caso non mancano novità.accoglie Il ...