Economia lombarda - confermata la crescita stagnante nel 2024

(Di giovedì 9 maggio 2024) Unaquella che si prevede per l’nel, con diversi indicatori sottotono e in flessione. Le prospettive diconfermano infatti un sostanziale “rallentamento” della situazione macro-economica, con il PIL che neldovrebbe assestarsi in leggera risalita al +1,2%. Sono questi alcuni dei dati forniti da CNA Lombardia nel Terzo Focus sull’andamento dell’regionale, realizzato dal Centro Studi Sintesi. Consumi e investimenti Anche le previsioni relative ai consumi e agli investimenti non sono comunque il massimo tanto che neli consumi dovrebbero crescere solamente dello 0,8% (peggior dato degli ultimi quattro anni). Le nuove stime attestano dunque la lenta risalita dei consumi ...

