Roma - la Locanda dei Girasoli ci insegna che l’imperativo è non arrendersi

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024- A dirla tutta, ladeinon è mai stata solo una. Un posto dove mangiare, è vero, ma anche un’attività sociale per dare e generare inclusione. Un luogo gestito da ragazzi con la sindrome di down, la sindrome di williams ed altre disabilità cognitive che, a, era diventato un esempio, una realtà dalla quale si doveva prendere spunto. Con una storia di oltre vent’anni nello storico edificio di via dei Sulpici, al Quadraro, nonostante le difficoltà di qualsiasi attività commerciale, il meraviglioso team aveva sempre sbarcato il lunario, con buona pace della pandemia mondiale e di ostacoli vari ed eventuali. La riconsegna delle chiavi Nel luglio del 2022, allafu consegnato un immobile dall’Ater, in via Taranto 54, sequestrato a ...