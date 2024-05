Pubblicato il cd Decreto Coesione - previsti bonus in caso di assunzione under 35

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il Governo italiano ha introdotto ilLegislativo n. 60 del 7 maggio 2024,nella Gazzetta Ufficiale n. 105/2024, noto come. Questa normativa punta a rilanciare l’imprenditoria e il mercato del lavoro giovanile attraverso significativi incentivi fiscali. Il, efficace dall’8 maggio 2024, si prefigge di colmare le lacune identificate nella legge di bilancio del 2024 attraverso una serie di interventi strategici. Meno tasse per chi assume35 Ilstabilisce un importante sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono giovani sotto i 35 anni con contratti a tempo indeterminato. Questo esonero dal pagamento dei contributi previdenziali è fissato al 100% e può essere applicato per un ...

Arriva un altro passo in avanti verso la pubblicazione dei Concorsi insegnanti religione cattolica nel 2024 . Dopo la pubblicazione del DPCM del 22 febbraio 2024 che autorizza ad avviare le procedure concorsuali per la copertura di ...

Il provvedimento riguarda l’autorizzazione dei posti e le modalità di selezione per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2023/2024. I posti disponibili sono 51.753, la quota riservata a favore di chi ha una ...

Oblio oncologico , pubblicato il decreto che ne definisce i tempi . In alcuni casi scatta già dopo un anno dal termine delle cure pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Salute che definisce i tempi per l’ Oblio oncologico per ...

