Rinascita Storica nel Cuore della Città con il Parco-Museo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Pescara - Nell'antica area del campo Rampigna di Pescara, un ambizioso progetto sta per prendere vita, portando alla luce la storia millenaria. Finanziato con 6 milioni di euro dal Ministero, il progetto mira a riportare alla luce la necropoli medievale e le muraFortezza cinquecentesca, trasformando l'area in un suggestivo "". Le attività preliminari, che hanno incluso lo sfalcio e la preparazione dell'area archeologica, sono state recentemente completate. Queste operazioni sono fondamentali per rendere visibili le tracce dei precedenti scavi e consentire agli esperti di condurre rilievi e valutazioni necessari alla progettazione dello scavo archeologico completo. Presenti sul campo durante questa fase cruciale sono stati la Soprintendente Cristina Collettini, il sindaco ...