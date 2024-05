A Pellezzano la 6ª edizione della Tiger Cup

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 9 maggio 2024) Domenica 26 Maggio, alle ore 10.00, presso l’impianto sportivo di Casignano “Federico Arcamone” asi terrà la sestaCup” dal titolo “Buon Compleanno Fabio Alfano” in ricordo di un giovane del territorio, prematuramente scomparso all’età di 39 anni a causa di una malattia nell’aprile del 2018. A sfidarsi in questo Memorial per la conquistaCup” saranno le formazioni del “Mazzola Old Glory” guidata da mister Camillo Rinaldi e’s Friends” del coach Luca Caldano. “Anche quest’anno – dichiara il Sindaco diFrancesco Morra – si rinnova un appuntamento, diventato ormai tradizionale, per mantenere viva la memoria di Fabio Alfano, conosciuto come la “tigre volante”. Un ...