La favola di Joselu Il centravanti spagnolo che fa sognare Ancelotti

(Di giovedì 9 maggio 2024) Madrid, 9 maggio 2024 – “Succede solo a chi ci crede”. Potrebbe essere questa la frase che riassume l’intera carriera di José Luís Sanmartín Mato, meglio conosciuto come, da sempre tifoso del Real Madrid. L’attaccantedei Blancos si è preso la scena ieri sera con una doppietta nella semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco, regalando alla sua squadra il pass per la finale di Wembley. In tre minuti ha ribaltato una partita che sembrava già persa, tre minuti di pura follia che possono accadere solo nella bolgia del Bernabeu. La ciliegina sulla torta nella storia di un uomo con il Real Madrid nel cuore. Gli esordi Una storia che sa di, quella di, fatta di tanto sacrificio e tanta gavetta. Dopo le prime esperienze promettenti con il Celta Vigo e la seconda squadra dei Blancos, ...