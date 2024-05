Farmacie Comunali | il 31 maggio scade la raccolta punti

(Di giovedì 9 maggio 2024) Arezzo, 92024 – Ledi Arezzo premiano i titolari delle carte-fedeltà. Venerdì 31termina ladel 2023-2024 e, di conseguenza, sarà l’ultimo giorno utile per recarsi nelle ottodi città e frazioni dove usufruire degli sconti o ritirare i prodotti in oin virtù degli acquisti effettuati nell’ultimo anno. A partire da sabato 1 giugno, infatti, il saldo verrà azzerato e ripartirà una nuovache avrà validità per dodici mesi fino aldel 2025. La carta-fedeltà può essere richiesta gratuitamente nelledi Arezzo ed è già stata sottoscritta da circa dodicimila cittadini che sono dunque chiamati ...

