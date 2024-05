A Buckingham Palace è ancora guerra | Harry e Re Carlo vicini ma lontani - rapporti tesi

(Di giovedì 9 maggio 2024)Windsor è a Londra, ma non incontrerà Re. Perché? Ifra il Sovrano e il secondogenito sonossimi! Il fratello di William si trova a Londra per il decimo anniversario degli Invictus Games, ovvero i giochi sportivi per i miliari mutilati che lui patrocina. Nonostante sia nella capitale inglese, però,non incontrerà suo padre: per quale motivo? A renderlo noto – e in maniera perentoria – stato un portavoce del Duca del Sussex. Molti hanno pensato chevolesse incontrare suo padre Reper via del delicato momento che il Sovrano sta passando: come sappiamo, infatti, quest’ultimo sta affrontando una chemioterapia per il suo cancro. Delle sue cure e della sua salute, l’interessato ne ha parlato di recente durante ...

Il principe Harry vola a Londra ma non incontra il padre: continuano le tensioni - Il principe Harry vola a Londra ma non incontra il padre: continuano le tensioni - Il principe Harry è a Londra per gli Invictus Games, ma l’incontro con carlo è saltato. Le tensioni nella Royal family persistono. Durante il suo breve soggiorno nel Regno Unito per celebrare il ...

Jacomuzzi: “Rifondare il Napoli Non bisogna buttare via tutto. La squadra ha bisogno di un comandante” - Jacomuzzi: “Rifondare il Napoli Non bisogna buttare via tutto. La squadra ha bisogno di un comandante” - carlo Jacomuzzi, ex direttore sportivo del Napoli ... ma ha bisogno di un comandante che dia garanzie come leader tecnico e che rassereni i rapporti con la società. Spalletti è stato un comandante ...

Corinne Baroni, management a teatro: “Sempre più importante diversificare l’offerta culturale e lavorare in sinergia col territorio” - Corinne Baroni, management a teatro: “Sempre più importante diversificare l’offerta culturale e lavorare in sinergia col territorio” - Il Direttore del Teatro carlo Coccia di Novara spiega l’esigenza di ripensare i modelli di business: “Fondamentale valorizzare le risorse interne e coltivare i rapporti con gli sponsor privati” ...