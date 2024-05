Catanzaro-Sampdoria - divieto di vendita biglietti ai residenti in Liguria

(Di giovedì 9 maggio 2024) E’ stata vietata ai tifosi dellala trasferta a, dove i blucerchiati disputeranno l’ultima partita della stagione regolare di Serie B. Il prefetto di, Enrico Ricci, ha infatti disposto ildideiaiinper la gara in programma allo stadio Ceravolo venerdì 10 maggio. Alla base di questa decisione ci sono le valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. E’ stata inoltre disposta ladeiper tutti i settori dello stadio ai soliin Calabria nonché, per i settori diversi da quello destinato agli ospiti, ai titolari di programma di fidelizzazione del ...

Il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha disposto il divieto della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e super alcoliche in occasione della sfida Inter-Torino , in programma a San Siro domenica 28 aprile alle ore 12:30. Una misura ...

SERIE B - Trasferta vietata a Catanzaro per i tifosi della Sampdoria - SERIE B - Trasferta vietata a Catanzaro per i tifosi della Sampdoria - Trasferta vietata a Catanzaro per i tifosi della Sampdoria in occasione dell'ultima gara della stagione regolare di serie B in programma domani, venerdì 10 maggio, allo stadio Ceravolo. Il prefetto di ...

Calcio, Catanzaro-Samp senza tifosi ospiti, trasferta vietata - Calcio, Catanzaro-Samp senza tifosi ospiti, trasferta vietata - Trasferta vietata a Catanzaro per i tifosi della Sampdoria in occasione dell'ultima gara della stagione regolare di serie B in programma domani, venerdì 10 maggio, allo stadio Ceravolo. (ANSA) ...

Catanzaro-Sampdoria, disposto il divieto di vendita ai tifosi ospiti - Catanzaro-Sampdoria, disposto il divieto di vendita ai tifosi ospiti - Decisione della prefettura dopo gli scontri tra doriani e genoani. Biglietti disponibili solo per i residenti in Calabria ...