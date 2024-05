Galaxy S23 | offerta sottocosto Unieuro!

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ci sono tantissime occasioni per acquistare un nuovo smartphone della serie S di Samsung. Oggi puoi trovare insuilS23 ad un prezzo davvero messo a, per rendere più facile l’acquisto! Tanti sono i motivi per cui ci sentiremmo di consigliarti di acquistare uno smartphone dellaSerie S, che è sempre una delle scelte migliori quando arriva il momento di acquistare un nuovo smartphone. Spesso su questi modelli si trovano molte offerte imperdibili e sconti che ti privano di ogni scusante per non acquistarli. Quello che hanno fatto con il modelloS24 è un’innovazione per il mondo del mercato. L’che ti segnaliamo oggi non è sull’S24, ma su un modello altrettanto buono. Sutrovi ...

Oggi c'è l'occasione giusta per passare a Samsung Galaxy S24 Ultra in versione 512 GB: subito 470 euro di risparmio ma che può crescere di almeno altri 150 euro. Ecco i dettagli. L'articolo Ottima offerta per Samsung Galaxy S24 Ultra da 512 GB: ...

Nuovi iPad Pro, la domanda potrebbe essere bassa per due motivi: l'analisi di TrendForce - Nuovi iPad Pro, la domanda potrebbe essere bassa per due motivi: l'analisi di TrendForce - L'atteso lancio dei nuovi iPad Pro di Apple con schermi OLED e design sottile ha sollevato aspettative per una forte domanda da parte dei consumatori. Tuttavia, secondo le previsioni di TrendForce, le ...

Veeam Kasten for Kubernetes V7.0: 30 nuove funzionalità per la suite di protezione per container - Veeam Kasten for Kubernetes V7.0: 30 nuove funzionalità per la suite di protezione per container - Veeam migliora la protezione dei dati nativi Kubernetes con Kasten V7.0, ampliando il supporto per le macchine virtuali in ambienti Red Hat OpenShift e Microsoft e potenziando le funzionalità di sicur ...

Apple Watch SE, Galaxy Tab S9 FE, robot ECOVACS e Roborock e altro | TOP offerte di oggi - Apple Watch SE, galaxy Tab S9 FE, robot ECOVACS e Roborock e altro | TOP offerte di oggi - Penultimo appuntamento settimanale con le migliori offerte del giorno. Giovedì, 9 maggio 2024 si è aperto con il debutto su Amazon dei nuovi iPad Air e Pro rispettivamente con processori M2 e M4. Tra ...