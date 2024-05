La Presidente Rai difende Serena Bortone | “Procedimento disciplinare fa male all’azienda”

(Di giovedì 9 maggio 2024) Spaccatura interna all'azienda, con laMarinella Soldi che contesta il procedimento contro, in aperta opposizione alla decisione comunicata dall'amministratore delegato Roberto Sergio: "Il cosiddetto caso Scurati è ancora oggetto di verifiche".

Marinella Soldi entra con tutto il peso della sua carica nel Caso Scurati . “Non credo che il procedimento disciplinare contro Serena Bortone faccia giustizia della Vicenda , né tantomeno faccia bene alla Rai”, si legge in un comunicato della ...

AGI - "Non credo che il procedimento disciplinare contro Serena Bortone faccia giustizia della vicenda, ne' tantomeno faccia bene alla Rai". Lo ha affermato la presidente della Rai, Marinella Soldi, a proposito della vicenda Scurati di cui ieri ha ...

Caso Scurati, la presidente Rai: “Procedimento contro Bortone non fa giustizia. Vicenda molto più complessa di quella descritta dall’Ad” - Caso Scurati, la presidente Rai: “Procedimento contro bortone non fa giustizia. Vicenda molto più complessa di quella descritta dall’Ad” - Marinella Soldi entra con tutto il peso della sua carica nel caso Scurati. “Non credo che il procedimento disciplinare contro Serena bortone faccia giustizia della vicenda, né tantomeno faccia bene al ...

Serena Bortone e la “vendetta” della Rai: procedimento disciplinare per il caso Scurati - Serena bortone e la “vendetta” della Rai: procedimento disciplinare per il caso Scurati - Procedimento disciplinare della Rai contro Serena bortone, che in un post spiegava che il monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile era stato censurato ...

La presidente della Rai, Soldi: 'Il caso Scurati è una vicenda complessa' - La presidente della Rai, Soldi: 'Il caso Scurati è una vicenda complessa' - "Non credo che il procedimento disciplinare contro Serena bortone faccia giustizia della vicenda, né tantomeno faccia bene alla Rai". Così la presidente Rai Marinella Soldi. "Quanto riferito dall'AD ...