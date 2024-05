Verso frosinone Il tecnico sceglie ancora il turnover

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Simone Inzaghi è stato eletto dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio e da Panini miglior allenatore della stagione 2023/24, davanti a Thiago Motta. Verrà premiato col “Premio Panini - The Coach Experience Figurina D’Oro III edizione“ durante l’evento che si terrà a Rimini dal 6 all’8 giugno. Molto prima, già domani, tornerà a bordo campo per-Inter, gara in cui i nerazzurri proveranno a cancellare il ko subito contro il Sassuolo, sebbene col tricolore già in tasca. Come accaduto a Reggio Emilia, i freschi campioni d’Italia dovrebbero presentare in formazione alcuni giocatori meno impiegati durante l’arco della stagione, da Audero tra i pali fino a Frattesi a centrocampo e a Carlos Augusto a sinistra. Dovrebbe esserci in attacco Lautaro Martinez, che non segna da due mesi e deve blindare la prima posizione nella classifica cannonieri. Dovrebbe invece ...