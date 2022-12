Ascolti tv | Giappone-Spagna vince prime time

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – Rai1 continua are glitv delcon le partite del Mondiale in Qatar. L’incontro tra, infatti, è stato seguito da 4.953.000 telespettatori (23,6% di share). Secondo gradino del podio per Canale 5 con la miniserie ‘Passaporto per la libertà’ che ha ottenuto 1.691.000 telespettatori, (share dell’11,62%). Terzo posto in termini di telespettatori per Rai3 con il film ‘Confusi e felici’ che è stato visto da 1.308.000 telespettatori, (share del 7%). Fuori dal podio Rete 4 con ‘Dritto e Rovescio’, seguito da 1.143.000 telespettatori (share dell’8,49%). Su Italia, invece, 1 il film ‘Mi presenti i tuoi?’ è stato visto da 1.004.000 telespettatori (share del 5,73%) mentre su La7 ‘PiazzaPulita’ ha totalizzato 824.000 telespettatori e uno ...