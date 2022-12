VIDEO Canada-Marocco 1-2 | Mondiali 2022 | highlights e sintesi Leoni dell’Atlante agli ottavi da primi nel girone!

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ilcompleta l’opera e raggiunge per la seconda volta nella storia glidi finale ad un Mondiale di calcio (dopo il 1986, in cui venne poi eliminato dalla Germania Ovest), grazie al risultato positivo odierno contro ilnell’ultimo match del gruppo F. I, pur soffrendo nella ripresa, hanno sconfitto per 2-1 la selezione nordamericana concludendo il girone in prima posizione grazie al contemporaneo pareggio della Croazia con il Belgio. Decisivi i gol di Ziyech e di En-Nesyri. Buona prestazione in crescendo comunque per il, che può ritenersi parzialmente soddisfatto nonostante gli 0 punti accumulati nelle tre partite della fase a gironi. Ininfluente a conti fatti l’autogol di Aguerd, che aveva permesso ai canadesi di accorciare le ...