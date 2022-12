Ucraina | il messaggio di Zelensky alla Russia

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Stiamo preparando contromisure, ancora più potenti di quelle attuali”. Il presidente dell’, Volodymyr, ‘invia’ unnel suo consueto punto sulla guerra affidato ai canali social e a Telegram. “I problemi principali sono la regione di Donetsk, quella di Luhansk, di Kharkiv, di Zaporizhzhia, di Kherson, la Crimea, i territori in prima linea e il nostro confine. Stiamo analizzando le intenzioni degli invasori e stiamo preparando contromisure ancora più potenti di quelle attuali”, dice il presidente che si sofferma in particolare sul tema dell’”energia e della comunicazione”. Lanelle ultime settimane ha colpito sistematicamente infrastrutture e rete energetica, provocando frequenti e prolungati blackout in molte aree ...