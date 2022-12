Santi Francesi a X Factor 2022 | chi sono | età | canzoni | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Isuono un duo composto da Alessandro Des e Mario Francese, il primo voce e chitarra, l’altro tastierista e producer. Si tratta di due giovani di 24 e 25 anni che salgono agli onori della cronaca grazie al talent di Maria De Filippi, Amici. Ma il duo era nato già tempo addietro con il nome The Jab e un primo brano inciso, Regina, con il quale erano stati capaci di vincere il LigaRockParkContest. Con la scuola di talenti in onda su Canale 5, Amici, Alessandro e Mario si affermano ulteriormente arrivando anche a pubblicare alcuni brani come: Lei, Costenzo e Vaniglia. View this post onA post shared by(@) La partecipazione a XI ...